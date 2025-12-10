Вилучення бойової частини російського безпілотника, фото: ДСНС

Бойову частину БПЛА «Герань-2» вилучили сапери у Богуславській громаді на Київщині.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Фахівці ДСНС ретельно обстежили територію. Використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети, — розповіли у відомстві. — Небезпечний елемент вилучили відповідно до всіх норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.

У ДСНС закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів, уламків дронів, ракет чи інших потенційно небезпечних залишків: