Возгорание генератора произошло в Киеве, фото: ГСЧС

В Киеве загорелся генератор, огонь опрокинулся на многоэтажку (ФОТО, ВИДЕО)

25 дек 2025, 11:07
Загоряння генератора з розповсюдженням на фасад житлового будинку сталося сьогодні, 25 грудня, вранці на проспекті Берестейському у Святошинському районі столиці Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 07.44. Пожежу локалізували о 07.59 на площі 5 кв. м, о 08.03 — ліквідували.

На місці працювало 1 одиниця спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 4 чоловік особового складу, — розповіли у відомстві.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Источник: Ракурс


