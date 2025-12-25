Возгорание генератора произошло в Киеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211092-v-kieve-zagorelsya-generator-ogon-oprokinulsya-na-mnogoetajku-foto-video.html

Ракурс

Загоряння генератора з розповсюдженням на фасад житлового будинку сталося сьогодні, 25 грудня, вранці на проспекті Берестейському у Святошинському районі столиці Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 07.44. Пожежу локалізували о 07.59 на площі 5 кв. м, о 08.03 — ліквідували.

На місці працювало 1 одиниця спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 4 чоловік особового складу, — розповіли у відомстві.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.