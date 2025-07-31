В Киеве обнаружили тела новых погибших. Фото: ГСЧС

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У Києві знову зросла кількість жертв масованого нічного російського обстрілу

Тіло ще кількох загибли дістали з-під завалів будинку. Таким чином кількість жертв внаслідок російського удару по столиці зросла до 15 осіб, серед них одна дитина. Ще 145 людей постраждали. Серед поранених — 14 дітей. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 31 липня повідомила у Telegram.

У ДСНС наголосили, що аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня армія російської федерації здійснила масштабну атаку на Київ, застосувавши вісім ракет та сотні дронів-камікадзе. Найбільших збитків зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

У Святошинському районі ракета прямим влучанням серйозно пошкодила багатоповерхівку, повністю зруйнувавши один із під’їздів.

Завтра, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам’ять за жертвами масованої атаки. В столиці приспустять прапори на всіх комунальних будівлях і будуть заборонені будь-які розважальні заходи.