Россияне ударили по складам в двух районах Киева. Фото: ГСЧС

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Армія Російської Федерації продовжує завдавати ударів по Києву.

У Соломʼянському районі внаслідок влучання в складське приміщення загинули двоє осіб. Загалом кількість загиблих за сьогоднішній день у столиці зросла до п’яти людей. Також наразі відомо про 23 постраждалих. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У Голосіївському районі росіяни повторно влучили ще в один склад. Пожежа розповсюджується на поруч розташовану триповерхову будівлю. На місці працюють екстрені служби.

У ДСНС поінформували, що в Києва внаслідок повторного російського удару пошкоджена одна з пожежних машин. На щастя, рятувальники не постраждали, бо відійшли в укриття.

Наразі надзвичайники ліквідовують нові пожежі у нежитлових будівлях на трьох локаціях у Голосіївському та Святошинському районах.

У Борисполі, за інформацією голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, дворічна дитина отримала осколкове поранення ока, її госпіталізували. Також у регіоні від обстрілів постраждали двоє чоловіків.

Нагадаємо, 8 вересня у Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки зазнав пошкоджень медичний центр «100% життя». На щастя, ніхто не постраждав.