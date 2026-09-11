Россияне попали в девятиэтажку в Киеве, пострадали восемь человек. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216171-rossiyane-popali-v-devyatietajku-v-kieve-vosem-postradavshih.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Києву.

Вночі 11 вересня ворог атакував два столичних райони. В Оболонському районі виникла пожежа у одноповерховій складській будівлі. Рятувальники спершу локалізували, а потім повністю її ліквідували. Там обійшлося без постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу РФ був пошкоджений дев’ятиповерховий житловий будинок. Спалахнув фасад багатоповерхівки з першого по п’ятий поверхи. Також горіла квартира на другому поверсі.

У поліції Києва поінформували, що внаслідок атаки постраждали восьмеро осіб. Госпіталізували 64-річного чоловіка та 57-річну жінку, які отримали опіки тіла. Осколкове поранення отримала 23-річна жінка. Ще п’ятьом постраждалим госпіталізація не знадобилася, їм надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вдень 10 вересня в Києві були зафіксовані падіння уламків та влучання ворожих БпЛА у цивільну інфраструктуру. У Соломʼянському районі російський дрон влучив у покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. А в Оболонський районі безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю.