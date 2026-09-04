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Первые минуты после удара по селу Мила, скриншот видео
Первые минуты после российского удара по селу Мыла на Киевщине показала ГСЧС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216036-pervye-minuty-posle-rossiyskogo-udara-po-selu-myla-na-kievschine-pokazala-gschs-video.htmlРакурс
Кадри з body-камери рятувальника ДСНС Київщини, котрі показують роботу рятувальників у перші хвилини після російського удару по селу Мила Бучанського району Київської області, опублікувала прес-служба ДСНС.
Крізь полум’я, густий дим, зруйновані конструкції та смертельний ризик, — зазначають у ДСНС. — Рятувальники, ризикуючи власним життям, першими заходили у небезпечні зони, де кожна секунда могла бути критичною, шукали та евакуйовували людей з-під вогню та вибухів.
Нагадаємо, у селі Мила Київської області внаслідок російської атаки 28 серпня стався вибух боєприпасів, які знаходились поруч із будинками. За цим фактом службової недбалості, яка призвела до загибелі людей, було відкрите кримінальне провадження.
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