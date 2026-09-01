Рашисты атаковали склады на Киевщине — возник пожар

Российские беспилотники шестой день подряд терроризируют Киевщину, фото: «Волынская служба новостей»

https://racurs.ua/n215967-rashisty-atakovali-sklady-na-kievschine-voznik-pojar.html

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Рашисти вже шосту добу поспіль атакують безпілотниками Київщину.

Про це сьогодні, 1 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зазначається, що внаслідок російської атаки:

у Броварському районі поранено жінку 1971 року народження. Із раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Також пошкоджено приватний будинок;

у Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких, — наголосив Ткаченко.

Також на Київщині четверту добу поспіль триває ліквідація наслідків російської атаки БпЛА у селі Мила Бучанського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.

Лише протягом 31 серпня рятувальники розчистили 250 кв.м. території домоволодінь, вилучили близько 1,5 т. металевих конструкцій, демонтували 37 кв.м. аварійних покрівель та обстежили 39,13 га території, — зазначили у ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території.

Із 287,62 га орієнтовної площі, забрудненої вибухонебезпечними предметами, сапери вже обстежили 116,41 га, — розповіли у ДСНС.

Загалом внаслідок цієї російської атаки загинуло 38 осіб, ще 27 поранені.