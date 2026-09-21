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Последствия российских ударов в Киевской области, фото: ГСЧС

Россияне на протяжении дня постоянно атакуют общины Киевщины (ФОТО)

21 сен 2026, 20:24
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Російські загарбники сьогодні, 21 вересня, впродовж дня безперестанно атакують мирні громади Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • на Обухівщині внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, їй надається вся необхідна медична допомога. Надзвичайники ліквідували пожежі у трьох житлових будинках;
  • у Бучанському районі ліквідовано пожежу в житловому будинку ліквідовано. Обійшлося без потерпілих.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. В іншому населеному пункті району були пошкоджені два приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення.

Источник: Ракурс


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