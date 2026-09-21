Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів на Київщині, фото: ДСНС

Росіяни впродовж дня безперестанно атакують громади Київщини (ФОТО)

21 вер 2026, 20:24
999

Російські загарбники сьогодні, 21 вересня, впродовж дня безперестанно атакують мирні громади Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • на Обухівщині внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, їй надається вся необхідна медична допомога. Надзвичайники ліквідували пожежі у трьох житлових будинках;
  • у Бучанському районі ліквідовано пожежу в житловому будинку ліквідовано. Обійшлося без потерпілих.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. В іншому населеному пункті району були пошкоджені два приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів