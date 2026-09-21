Росіяни пошкодили низку об’єктів у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n216356-50-obiektiv-u-zaporijji-poshkodjeni-rosiyskou-atakou-foto.html

Ракурс

В Олександрівському районі міста Запоріжжя внаслідок нічної російської атаки пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів.

Про це сьогодні, 21 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Серед пошкоджених об'єктів:

30 багатоповерхівок;

дев’ять приватних будинків;

дитячий садок;

понад десять нежитлових будівель та приміщень.

Дві багатоповерхівки зазнали значних руйнувань. У них 38 (!) квартир визнали непридатними для проживання, частину помешкань відключили від газу, електрики та води, — зазначила вона.

Зареєстровано 348 постраждалих мешканців. Трьох людей, які не можуть повернутися до своїх квартир, тимчасово поселили у приміщенні благодійного фонду «Артак».

У Запорізькій ОВА повідомляють, що внаслідок нічної російської атаки постраждали шестеро цивільних. Також російський удар пошкодив третій корпус Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини.