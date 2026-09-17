Наслідки російського удару по автобусу у Запоріжжі. фото: Запорізька обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 17 вересня, надвечір атакували FPV-дронами один зі спальних районів Запоріжжя.

Близько 16.50 ворог цілеспрямовано поцілив по муніципальному автобусу із пасажирами, який рухався дорогою. Менше ніж за годину росіяни повторно атакували те саме місце. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

Станом на 18.15 відомо про вісьмох людей, які дістали поранень. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначили в прокуратурі.

За фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато розслідування.