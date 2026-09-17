Момент удару російського дрона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216301-rosiyany-vdaryly-fpv-dronom-po-pasajyrskomu-avtobusu-u-zaporijji-p-yatero-postrajdalyh-video.html

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Російські загарбники FPV-дроном вдарили по пасажирському автобусу у Космічному районі Запоріжжя.

У момент удару в автобусі були люди. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

Удар стався, коли автобус перебував біля зупинки громадського транспорту.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих — усі госпіталізовані, один із них у важкому стані.

Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах. Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей, — наголошують в ОВА.

Внаслідок іншого удару FPV-дрона по Запоріжжю пошкоджена автівка швидкої допомоги. Поранені двоє медиків — фельдшер та водій.