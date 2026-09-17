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Ракурс
Момент удару російського дрона, скріншот відео

Росіяни вдарили FPV-дроном по пасажирському автобусу у Запоріжжі — п’ятеро постраждалих (ВІДЕО)

17 вер 2026, 19:42
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Російські загарбники FPV-дроном вдарили по пасажирському автобусу у Космічному районі Запоріжжя.

У момент удару в автобусі були люди. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

Удар стався, коли автобус перебував біля зупинки громадського транспорту.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих — усі госпіталізовані, один із них у важкому стані.

Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах. Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей, — наголошують в ОВА.

Внаслідок іншого удару FPV-дрона по Запоріжжю пошкоджена автівка швидкої допомоги. Поранені двоє медиків — фельдшер та водій.

Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога, — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


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