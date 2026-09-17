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Момент удара российского дрона, скриншот видео
Россияне ударили FPV-дроном по пассажирскому автобусу в Запорожье — пятеро пострадавших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216301-rossiyane-udarili-fpv-dronom-po-passajirskomu-avtobusu-v-zaporoje-pyatero-postradavshih-video.htmlРакурс
Російські загарбники FPV-дроном вдарили по пасажирському автобусу у Космічному районі Запоріжжя.
У момент удару в автобусі були люди. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.
Удар стався, коли автобус перебував біля зупинки громадського транспорту.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих — усі госпіталізовані, один із них у важкому стані.
Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах. Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей, — наголошують в ОВА.
Внаслідок іншого удару FPV-дрона по Запоріжжю пошкоджена автівка швидкої допомоги. Поранені двоє медиків — фельдшер та водій.
Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога, — зазначили в ОВА.