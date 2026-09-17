Обломки беспилотника упали у одной из школ в Киеве, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n216300-v-kieve-oblomki-bespilotnika-upali-vozle-shkoly-klichko.html

Ракурс

У Києві біля однієї зі шкіл упали уламки безпілотника.

Про це сьогодні. 17 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Святошинському районі уламки БпЛА впали біля однієї зі шкіл. Попередньо, без пожежі та постраждалих. Екстрені служби прямують на місце, — розповів він.

Незадовго до цього повідомлення Кличка у Києві оголошували повітряну тривогу через дронову небезпеку (жовтий рівень).

Також про падіння уламків у Святошинському районі повідомляє прес-служба КМВА.