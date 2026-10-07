Цена репутации, или Поиск партнёра в постчесном обществе

https://racurs.ua/3161-cena-reputacii-ili-poisk-partnera-v-postchesnom-obschestve.html

Ракурс

Найкращий спосіб жити з честю — бути тим, ким ми прикидаємося

— Сократ, Апокриф (1992 р.), переклад автора

Як можна бути безчесною людиною (або компанією) і мати чудову репутацію? Коли можна «оптимізувати» витрати на довіру задля більших прибутків? І врешті, як знайти тих, кому не цікаво знати відповіді на перші два запитання?

Якщо я бачив далі за інших, то через те, що зістрибнув з плечей гігантів

Уявіть компанію, що дуже любить какао-боби. Настільки, що вирощує їх в Африці, а продає у шоколадному і цукерковому еквіваленті в Європі. Річний обіг — скажімо, 89,49 млрд швейцарських франків у 2025 році. Уявили?

А тепер подумайте, що означає «репутація» для такої контори? Кембріджський словник каже, що репутація — це думка, яку люди мають про когось, виходячи з його попередньої поведінки. Тобто хочеш гарну репутацію — мусиш поводитися добре. Здавалося б, формула перемоги: кооперуйся і заробляй — теорія ігор обома руками «за».

Але є нюанс: це логіка індивіда, однієї людини. А в нашій уявній компанії працює 270 000 людей, хтось у Європі, хтось — в Африці. Виходить, що її репутація не прив’язана до конкретного місця, локального соціуму, вона існує в міжконтинентальному масштабі.

Формально її репутація в Європі має залежати від того, що вона робить в Африці. Але Африка далеко, зв’язок там не завжди ловить, і навіть у 2026 році ми знаємо про неї, м’яко кажучи, не все. Більше того, нам загалом-то байдуже, що там відбувається, у самих проблем як цвіту в городі. Нам важливо тільки щоби ця агресія не була спрямована безпосередньо на нас.

Тож що заважає цим любителям какао-бобів бути «чистими» тільки в Європі, а в Африці поводитися як деспотична мегакорпорація з фантастичного фільму? Використовувати рабів — зокрема, дітей — щоби ферми процвітали з мінімальними витратами? Ніхто не дізнається. А якщо й дізнається — PR-кампанія з порятунку вимираючої креветки-ендеміка мадагаскарської калюжі легко перекриє критику й відбілить репутацію.

Спокуса величезна, особливо коли така PR-кампанія коштує пів відсотка від прибутку. А навіть якщо скандал таки вибухне — гігант має досить ресурсів, щоб перечекати й спокійно жити далі.

І це не якась унікальна особливість транснаціональних корпорацій. Це працює на всіх рівнях.

Згадайте своїх однокласників. Ви складали враження про них лише відповідно до того, як вони поводилися у школі. Їхня поведінка в сім’ї могла бути зовсім іншою. Бувають діти, які бояться отримати відсіч від колективу, а над мамою і бабусею знущаються як можуть, бо знають, що не будуть за це покарані.

Всередині компанії все відбувається так само: начальник може бути дуже люб’язним із директором компанії і тероризувати своїх підлеглих. Підлеглий, у свою чергу, може бути дружнім і відповідальним на робочому місці, а сім’ю піддавати психологічному чи безпосередньо фізичному насиллю.

Так от, Європа в цьому випадку виявляється цим сильним начальником, з яким варто поводитися належним чином, інакше ти не просто не отримаєш винагороду, а ще й по спині прилетить. Тоді як Африка виступає слабким підлеглим, якому буквально нікуди подітися. Він готовий терпіти нескінченно, і над ним можна знущатися як завгодно. Це не вплине на репутацію, а якщо «погана історія» десь таки спливе, то все одно за кілька років ніхто нічого не згадає, бо всі зайняті власними проблемами.

Що ж, ми зрозуміли, що наявність хорошої репутації свідчить лише про те, що людині саме зараз, саме в цьому локальному контексті вигідно грати за правилами.

Але на що тоді звертати увагу і як знайти того, кому можна довіряти?

Найголовніше очима побачиш, або Стратегічні піддавки

Якщо репутація виявилася дешевим, ненадійним індикатором, то на що її можна було би замінити? На мою думку, її головна проблема полягає в тому, що вона, за визначенням, є чимось зовнішнім. Чимось вона нагадує індульгенцію. Для того, щоби купити собі відпущення гріхів, не потрібно бути хорошою людиною, можна бути поганою людиною, головне — мати гроші. З репутацією так само. То чим же її замінити?

На диво, найоптимальніший варіант — та сама, архаїчна, до дір затерта честь. Кембріджський словник не дає чіткого розділення між честю і репутацією. Про честь він каже: «…добра вдача або репутація чесної [від honest] та справедливої людини». Але приклади використання миттєво ставлять усе на своє місце.

Перший же приклад до слова «репутація»: «Компанія визнається на міжнародному рівні завдяки високій якості своєї продукції» (пер. авт.). Буквально через один приклад йдеться про те, що й очікується від людини, яка має лише репутацію: «Його репутація була зруйнована, коли його спіймали на крадіжці грошей».

А от із честю інакше: «Девід завжди був людиною честі» (пер. авт.). І другий приклад: «Чесне слово (= прошу вас повірити моїй репутації чесної людини), я такого ніколи не казав».

Іронічно, що в другому випадку негативних прикладів взагалі немає. У той самий час, з репутацією зовсім інша картина: в першому прикладі одразу ж з’являється компанія, у другому — безчесна людина, що переводила хорошу репутацію в її грошовий еквівалент, щоправда, безуспішно.

Але насправді нас цікавить не безпосередньо честь, а її продукт. Продукт честі — принципи. І йдеться не про якісь примарні моральні орієнтири, а про цілком конкретні межі, за які людина не виходитиме навіть у критичних ситуаціях, адже це просто невигідно.

Візьмімо класику: чому Сократ, маючи можливість втекти із в’язниці і гідно жити на утриманні своїх достатньо заможних друзів, усе ж вирішив піти на смерть?

Якщо коротко, то відповідь проста: обидва шляхи означали для нього гарантовану смерть, але тільки один був гідним. І справа не в тому, що десь за кордоном його вполювали би вбивці, ні. Йдеться про те, що він і так був не молодою людиною і все своє життя присвятив тому, щоби зробити Афіни кращим місцем, місцем із мудрішими, зваженішими людьми. Якби він його кинув, він би, мовою сучасної психології, впав у депресію. Тобто помер би він рівно тоді, коли прийняв би рішення залишити Афіни. Це була би неприпустима внутрішня колізія, несумісний із нормальним існуванням розрив дій із принципами.

Тому він обрав гідну смерть, таку, що була би гранично корисною, повчальною для Афін і при цьому відповідала його світогляду.

Як бачимо, принципи не порушують не через те, що вони магічним чином забороняють думати про умовно погані речі. Ні, просто зазвичай не знаходиться достатньо вигідної пропозиції, щоби вона окупила ранню смерть від депресії чи довгі роки намагання прийти до тями через повний розвал его.

Тому єдині люди, яким можна довіряти — це принципові люди.

До речі, визначення довіри чудово сформульовано у The Trust Crisis (Sandra J. Sucher, Shalene Gupta): «[довіра —] це наша готовність піддаватися впливу інших людей, оскільки ми віримо, що вони мають добрі наміри і поводитимуться з нами доброзичливо. Іншими словами, ми дозволяємо іншим мати владу над нами, оскільки вважаємо, що вони не завдадуть нам шкоди, а навпаки — допоможуть нам» (пер. авт.).

Важливе уточнення: принципи можуть бути різними. Нас цікавлять саме ті, що кажуть щось на кшталт: «Не підставляй, не обманюй, не намагайся скористатися слабкістю, натомість кооперуйся, допомагай, іди до успіху разом з іншими, а не проти них».

З честю розібралися, тепер потрібно зрозуміти, як ідентифікувати її носіїв. Це не таке вже і просте питання, адже зрозуміло, що котик може хоч усе життя показувати себе добряком, але ж ніхто не збільшить його до розмірів лева, щоби перевірити, як він скористається такою владою.

Ніхто, а значить — ми. Так, саме це я і пропоную робити для того, щоби виводити людей на чисту воду — збільшувати кошенят в лабораторних, контрольованих умовах до розмірів левів і дивитися, що вони робитимуть.

Іноді таке стається природно, як у випадку із тією уявною корпорацією: ми знаємо, як вона поводиться в Африці, знаємо, наскільки сильно ця поведінка контрастує з її поведінкою в Європі. Але у більшості випадків нам доведеться робити це самим.

Почнімо зі школи. Непогано було би знати, що можна очікувати від однокласника, з яким ти, цілком імовірно, вчитимешся ще, скажімо, 8 років. В такому разі достатньо придумати собі якусь слабкість, якої насправді немає, і розповісти йому про неї. Це може бути і вигаданий секрет — головне, щоби це швидше спливло, якщо він вирішить скористатися вразливістю. Якщо школяр особливо сміливий, він може навіть розповісти про справжню «ранку», головне, щоби вона була не фатальна, але достатньо спокуслива для прихованого ворога.

Якщо секрет буде збережено, то це тільки зміцнить ваші стосунки, якщо ж про нього раптом стане відомо всім — це також діагноз, але зовсім не позитивний.

У дорослому житті, особливо в межах офісу, все працює буквально так само. Хочеш випробувати колегу? Продемонструй слабке місце, якого насправді не маєш, і слідкуй за реакцією. Стратегія ця не революційна, про неї різними словами в різних книгах пише, наприклад, Роберт Грін, а він не часто щось придумує, зазвичай користується класичними рецептами придворних і справжніх війн.

На рівні великих компаній часто достатньо дослідити їхню історію, вони не могли не наслідити, якщо стабільно поводилися хижо. Якщо ж компанія відносно молода або має підозріло хорошу репутацію, нічого не заважає почати з нею стосунки з якогось некритичного контракту, договору, який водночас міг би дозволити їй себе негативно проявити.

Розумію, що стратегія комусь може здатися занадто витратною. Простіше жити у звичній параної, не довіряти нікому або довіряти всім, адже хитрих хижаків насправді не так уже й багато, щоби знищити будь-які шанси на спокійну кооперацію. Але цей експеримент достатньо провести лише один раз, його результат не має терміну давності.

Школяр завдяки ньому зможе відсіяти ненадійних товаришів, з якими йому доведеться співіснувати роками. Колега взагалі може знаходитися поруч десятиліттями, тому ви можете або знайти собі друга, або ніколи не підставитися ворогу. На рівні взаємодії компаній це окупається зекономленими грошима й приємними сюрпризами у вигляді надійних союзників, з якими можна довго і дуже вигідно співпрацювати.

Тому, на мою думку, у нашому світі мало що дорожче за честь. І мало що дешевше за репутацію без неї.

Моя честь — моє життя; обидва ростуть як один. Заберіть у мене честь і моє життя закінчиться

— Вільям Шекспір, «Річард II»