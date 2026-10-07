Падение обломков привело к пожару в Киеве, фото: ГСЧС

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У Солом’янському районі Києва уламки дрона впали на житлову п’ятиповерхівку, виникла пожежа з першого по третій поверхи.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомляють мер столиці Віталій Кличко та ДСНС Києва.

Вогнеборці врятували 12 людей з верхніх поверхів. На жаль, 7 людей постраждали. Одну з них госпіталізували, — розповіли у ДСНС.

Ще одна людина постраждала за іншою адресою. Пожежі та руйнування немає.