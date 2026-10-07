Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара в Прилуках, фото: ГСЧС

Трем погибшим детям в Прилуках было всего по году — Зеленский (ВИДЕО)

7 окт 2026, 18:32
999

У Прилуках наразі відомо вже про 18 загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. Триває розбір завалів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що четверо із загиблих — діти:

Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким.

Також поранені десятки людей, серед них семеро дій. 15 людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок.

Росіяни добре знають, що бʼють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей — це абсолютно свідомий вибір терору. Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру, — наголосив Зеленський.

І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров