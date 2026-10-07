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Ракурс
Последствия удара русского дрона в Запорожье, фото: ГСЧС

Российский беспилотник ударил по автомобилю пиротехников в Запорожье (ФОТО)

7 окт 2026, 17:53
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У Запоріжжі сапери ДСНС потрапили під прицільний обстріл російського безпілотника, коли прямували виконувати завдання.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Піротехніки вчасно побачили загрозу й вистрибнули з автомобіля безпосередньо перед ударом. На щастя, особовий склад не постраждав. Пошкоджений лише службовий транспорт, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що сапери щодня ризикують життям, щоб очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів.

Наслідки удару російського дрона на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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