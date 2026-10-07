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Киевский картонно-бумажный комбинат остановил работу, фото: Киевский картонно-бумажный комбинат

Киевский УПК в Обухове остановил работу из-за российской атаки

7 окт 2026, 16:56
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Київський картонно-паперовий комбінат, який виробляє паперові рушники, серветки, картон, туалетний папір «Обухів 65» та папір-основу, зупинив роботу.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Сьогодні, 7 жовтня, Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

  • виробничі та складські приміщення комбінату зазнали серйозних руйнувань, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації;
  • в результаті потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби;
  • роботу виробництва зупинено. Ніхто з працівників не постраждав.

Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу, фото: Київський картонно-паперовий комбінат

Источник: Ракурс


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