Киевский УПК в Обухове остановил работу из-за российской атаки

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Київський картонно-паперовий комбінат, який виробляє паперові рушники, серветки, картон, туалетний папір «Обухів 65» та папір-основу, зупинив роботу.
Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.
Сьогодні, 7 жовтня, Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що:
- виробничі та складські приміщення комбінату зазнали серйозних руйнувань, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації;
- в результаті потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби;
- роботу виробництва зупинено. Ніхто з працівників не постраждав.