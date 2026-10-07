Киевский УПК в Обухове остановил работу из-за российской атаки

Киевский картонно-бумажный комбинат остановил работу, фото: Киевский картонно-бумажный комбинат

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Київський картонно-паперовий комбінат, який виробляє паперові рушники, серветки, картон, туалетний папір «Обухів 65» та папір-основу, зупинив роботу.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Сьогодні, 7 жовтня, Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що: