Последствия ударов по ЛПДС «Самара» и ГПЗ «Астраханский» озвучил Генштаб

Силы обороны атаковали ЛПДС «Самара» и ГПЗ «Астраханский», инфографика: Генштаб ВСУ

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Генштаб ЗСУ озвучив дані про ураження, завдані в результаті попередніх уражень ЛВДС «Самара» та ГПЗ «Астраханский» у РФ — обидва підприємства задіяні в забезпеченні потреб російської армії.

Встановлено пошкодження об'єктів противника. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у результаті ураження 2 жовтня 2026 року ЛВДС «Самара» у Просвєті Самарської області РФ підтверджено пошкодження 11 резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів;

в результаті ураження 4 жовтня 2026 року газопереробного заводу «Астраханский» в Астрахані Астраханської області РФ підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу, У-172 та У-272, а також блоку вторинної перегонки У-1731.

ЛВДС «Самара» — виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На об'єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту РФ.

Астраханський газопереробний завод — один із найбільших у світі виробників газової сірки, яка використовується у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху. Підприємство має проєктну потужність переробки до 12 млрд куб. м пластового газу на рік і виробляє до 3,5 млн тонн технічної сірки щорічно (близько 50% усього російського виробництва).