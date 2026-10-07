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Последствия российских ударов в Прилуках, фото: ГСЧС
Число погибших в Прилуках возросло (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216676-chislo-pogibshih-v-prilukah-vozroslo-foto-video.htmlРакурс
У Прилуках на Чернігівщині вже відомо про 14 загиблих внаслідок російського обстрілу, серед них четверо дітей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще 50 людей, серед яких семеро дітей, постраждали. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.
Сьогодні, 7 жовтня, росіяни масовано атакували Прилуки крилатими ракетами. Сталося пряме влучання у пʼятиповерхівку. Триває пошуково-рятувальна операція.