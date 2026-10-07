Наслідки російських ударів у Прилуках, фото: ДСНС

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У Прилуках на Чернігівщині вже відомо про 14 загиблих внаслідок російського обстрілу, серед них четверо дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще 50 людей, серед яких семеро дітей, постраждали. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.

Сьогодні, 7 жовтня, росіяни масовано атакували Прилуки крилатими ракетами. Сталося пряме влучання у пʼятиповерхівку. Триває пошуково-рятувальна операція.