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Наслідки російських ударів у Прилуках, фото: ДСНС
Кількість загиблих у Прилуках зросла (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216676-kilkist-zagyblyh-u-prylukah-zrosla-foto-video.htmlРакурс
У Прилуках на Чернігівщині вже відомо про 14 загиблих внаслідок російського обстрілу, серед них четверо дітей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще 50 людей, серед яких семеро дітей, постраждали. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.
Сьогодні, 7 жовтня, росіяни масовано атакували Прилуки крилатими ракетами. Сталося пряме влучання у пʼятиповерхівку. Триває пошуково-рятувальна операція.