Зросла кількість загиблих та постраждалих у Прилуках на Чернігівщині. Фото:

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Зросла кількість загиблих та постраждалих у Прилуках на Чернігівщині.

З-під завалів зруйнованої російським ударом пʼятиповерхівки рятувальники дістали тіла трьох дітей. Усього станом на зараз відомо про дев’ять загиблих людей. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Попередньо відомо про 50 постраждалих. Лікуються амбулаторно 23 осіб. Госпіталізувати довелося 27 людей. Троє з них перебувають у важкому стані. Надзвичайники врятували 12 людей.

Нагадаємо, 7 жовтня в Прилуках на Чернігівщині внаслідок ракетного удару зруйновано два під’їзди багатоквартирного будинку. Пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі. У місті раніше було відомо про п’ятьох загиблих та 20 постраждали. Розбір завалів триває, тому кількість жертв може збільшитися.