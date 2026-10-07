У шести містах Київщини погіршилася якість повітря. Фото:

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Якість повітря тимчасово погіршилася в шести містах Київської області.

Основним забруднювачем в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах став дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу такий пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Фахівці закликали місцевих мешканців до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу надворі та пити достатньо води. Якщо вдома маєте очищувач повітря, то увімкніть його на максимальний режим.

Водночас в інших населених пунктах регіону не зафіксовано перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі. В ОВА запевнили, що рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Нагадаємо, в Києві російський обстріл забрав життя двох чоловіків, тіла яких виявили на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Склади, гаражний кооператив та вікна житлового будинку пошкоджені у Подільському та Шевченківському районах. А в Обухівському районі Київщини обстріли пошкодили три виробничо-складські приміщення.