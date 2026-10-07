Рекордну кількість правок внесли до проекту держбюджету на 2027 рік. Фото:

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Проект державного бюджету на 2027 рік отримав рекордну кількість правок.

У 2026 році народні депутати подали до законопроекту понад 5 тис. правок. Це в 1,5 разів більше, ніж у 2025 році. Це є рекордом за останні 24 роки. Статистика загалом ведеться з бюджету 2003 року. Про це 7 жовтня повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, більшість правок є начебто законодавчим спамом. Вона вважає, що це робиться, щоб «годинами виступати в сесійній залі».

Дві третини цих поправок — це так званий «законодавчий спам», який подається, щоб годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів, — зазначила Підласа.

Парламентар наголосила, що поправки дійсно потрібні, але «має бути здоровий глузд». І додала, що паралельно з бюджетом Верховна Рада має голосувати й інші закони, «які критичні для отримання міжнародного фінансування».

Нагадаємо, 28 вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами залишається складною, бо ще не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування. Через це уряд вирішив заморозити всі некритичні витрати з бюджету. Фінанси передусім спрямують на оборону, пенсії та соціальні виплати. Крім того, гроші йтимуть на зарплати вчителям, лікарям та іншим бюджетникам.