Верховна Рада підтримала законопроект про реформу в органах прокуратури. Фото:

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Верховна Рада підтримала законопроект про реформу української прокуратури.

У середу, 11 листопада, парламент голосами 236 народних депутатів в першому читанні підтримав проект закону № 16144 щодо змін в органах прокуратури. Цей документ є частиною зобов’язань України у процесі європейської інтеграції. Про це ВРУ повідомила у Telegram.

Новий закон передбачає запровадження єдиних підходів до оцінювання роботи прокурорів, їхнього відбору та призначення. Також ініціатори закону хочуть посилити інституційну незалежність Ради прокурорів України. Їй пропонується надати статус незалежного органу та додаткові повноваження.

Також документом хочуть впровадити зміни до дисциплінарної системи. Мова йде про уточнення підстав для покарання прокурорів і запровадження додаткових видів дисциплінарних стягнень.

Нагадаємо, 10 листопада Верховна Рада підтримала проект закону № 15056, який має посилити відповідальність за підкуп іноземних посадовців. Законопроект дозволить звести норми чинного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях.