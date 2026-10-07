В Україні вже дев’ять загиблих та понад 30 постраждалих внаслідок обстрілу РФ. Фото:

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Масована атака РФ по Україні 7 жовтня призвела до загибелі щонайменше дев’яти осіб людей, понад 30 постраждали.

У Прилуках на Чернігівщині внаслідок ракетного удару зруйновано два під’їзди багатоквартирного будинку. Пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі. Тут загинули пятеро осіб, а щонайменше 20 постраждали. Серед поранених троє дітей. Розбір завалів триває, тому кількість жертв може змінитися. Про це Офіс генпрокурора повідомив у Telegram.

У Кременчуці на Полтавщині російська ракета влучила на територію між житловими будинками. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння та автомобілі. Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Києві російський обстріл забрав життя двох чоловіків, тіла яких виявили на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Склади, гаражний кооператив та вікна житлового будинку пошкоджені у Подільському та Шевченківському районах.

В Обухівському районі Київщини обстріли пошкодили три виробничо-складські приміщення.

А в Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерхові будинки та спортивний клуб. У Нікопольському районі поранено двох людей та пошкоджено приватні будинки.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. Прокурори спільно зі слідчими поліції та СБУ документують наслідки чергової атаки РФ.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російська армія запустила по Україні 130 ударних БпЛА, а також балістичні, крилаті та протикорабельні ракети. Українська ППО знешкодила 161 ціль: п’ять балістичних ракет, 39 крилатих ракет та 117 ворожих БпЛА.