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Ракурс
Наслідки удару російського дрона на Запоріжжі, фото: ДСНС

Російський безпілотник вдарив по автомобілю піротехніків у Запоріжжі (ФОТО)

7 жов 2026, 17:53
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У Запоріжжі сапери ДСНС потрапили під прицільний обстріл російського безпілотника, коли прямували виконувати завдання.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Піротехніки вчасно побачили загрозу й вистрибнули з автомобіля безпосередньо перед ударом. На щастя, особовий склад не постраждав. Пошкоджений лише службовий транспорт, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що сапери щодня ризикують життям, щоб очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів.

Наслідки удару російського дрона на Запоріжжі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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