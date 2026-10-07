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Наслідки російського удару у Прилуках, фото: ДСНС
Трьом загиблим дітям у Прилуках було лише по року — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216680-trom-zagyblym-dityam-u-prylukah-bulo-lyshe-po-roku-zelenskyy-video.htmlРакурс
У Прилуках наразі відомо вже про 18 загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. Триває розбір завалів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що четверо із загиблих — діти:
Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким.
Також поранені десятки людей, серед них семеро дій. 15 людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок.
Росіяни добре знають, що бʼють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей — це абсолютно свідомий вибір терору. Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру, — наголосив Зеленський.
І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав, — додав він.