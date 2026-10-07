Киностудия Довженко в Киеве трижды пострадала из-за обстрела РФ

https://racurs.ua/n216670-kinostudiya-dovjenko-v-kieve-trijdy-postradala-iz-za-obstrela-rf.html

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Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу.

Вночі у середу, 7 жовтня, внаслідок ворожої атаки ракетами був пошкоджений трипавільйонний корпус кіностудії. Уламки ракети пробили покрівлі шостого та сьомого знімальних павільйонів. Про це кіностудія повідомила у соцмережах.

Знову важка ніч та ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ніхто не загинув внаслідок ворожої атаки. На місці обстрілу працюють рятувальники, поліція і екстрена медична допомога.

Нагадаємо, вже втретє внаслідок російських обстрілів страждає кіностудія Довженка. Так, 2 та 15 червня, два ракетні влучання пошкодили 18 будівель, інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини на її території.

Тоді були пошкоджені головний знімальний павільйон 1927−1928 років, адміністративний та лабораторний корпуси, «Щорсівський корпус», службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди. А внаслідок прямого влучання був знищений великий костюмний цех.