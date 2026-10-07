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Последствия российской атаки в Киеве 7 октября, фото: ГСЧС

В Киеве из-за атаки дрона загорелись автомобили — погиб человек (ФОТО)

7 окт 2026, 21:25
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У Києві одна людина загинула та 13 постраждали в Соломʼянському та Оболонському районах внаслідок російської атаки.

Про це сьогодні, 7 жовтня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

6 поранених медики госпіталізували. Серед них — молода жінка, яку виявили неподалік палаючого авто на Оболоні. Вона в тяжкому стані, — розповів він.

Один чоловік загинув в Оболонському районі.

Прес-служба ДСНС Києва повідомляє, що сьогодні ввечері російський обстріл спричинив пожежу припаркованого у дворі житлового будинку автомобіля, яку ліквідували вогнеборці.

На місці події, за декілька метрів від автівки, рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Наслідки російської атаки у Києві 7 жовтня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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