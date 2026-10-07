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Владимир Зеленский, скриншот видео
Путину выгодно воевать — Зеленскийhttps://racurs.ua/n216684-putinu-vygodno-voevat-zelenskiy.htmlРакурс
В Україні загалом внаслідок масованого російського повітряного удару загинули 25 людей.
Про це сьогодні, 7 жовтня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, «шахеди». Такий «подарунок» Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей, — наголосив Зеленський. — Вдень були нові удари «шахедами» та авіаційними бомбами.
Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те, що стається кожен день. І через те — головне, — що Росія збирається в такому напрямі рухатись і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми, — додав він.
Зеленський наголошує, що санкційні напрями щодо РФ багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з російських олігархів — це сигнали насправді про нормалізацію війни:
На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна — це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі.