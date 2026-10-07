В нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n216683-v-kieve-i-neskolkih-regionah-ekstrennye-otklucheniya.html

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У️ Києві та Київській області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 7 жовтня, ввечері повідомила прес-служба ДТЕК.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють, — наголошують у компанії.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у столиці через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції.

На правому березі міста перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над відновленням, — зазначив він.

Прес-служба КМДА повідомляє, що на правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Водночас в районі «Оболонь» та житлового масиву «Виноградар» електротранспорт продовжує рух.

Також про запровадження аварійних відключень електроенергії повідомляють обленерго Житомирщини та Чернігівщини.