На Південно-Слобожанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» чималу увагу приділяють виявленню та знищенню ворожих дронів-«ждунів».

Відео роботи прикордонників зі знищення таких ворожих пасток опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ці небезпечні пастки створюють для прикордонників серйозні проблеми при вирішенні логістичних завдань, і тому очищення від них доріг на півночі Харківщини — одне з першочергових завдань, — наголошують у ДПСУ.