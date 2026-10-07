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Ракурс
Уничтожение вражеских «ждунов», скриншот видео

Украинские дроны убрали «ждунов» с дорог на Харьковщине (ВИДЕО)

7 окт 2026, 19:48
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На Південно-Слобожанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» чималу увагу приділяють виявленню та знищенню ворожих дронів-«ждунів».

Відео роботи прикордонників зі знищення таких ворожих пасток опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ці небезпечні пастки створюють для прикордонників серйозні проблеми при вирішенні логістичних завдань, і тому очищення від них доріг на півночі Харківщини — одне з першочергових завдань, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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