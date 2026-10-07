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Уничтожение вражеских «ждунов», скриншот видео
Украинские дроны убрали «ждунов» с дорог на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216682-ukrainskie-drony-ubrali-jdunov-s-dorog-na-harkovschine-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» чималу увагу приділяють виявленню та знищенню ворожих дронів-«ждунів».
Відео роботи прикордонників зі знищення таких ворожих пасток опублікувала прес-служба ДПСУ.
Ці небезпечні пастки створюють для прикордонників серйозні проблеми при вирішенні логістичних завдань, і тому очищення від них доріг на півночі Харківщини — одне з першочергових завдань, — наголошують у ДПСУ.