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В части Киева исчез свет

В двух районах Киева исчез свет из-за аварии — ДТЭК

14 июл 2026, 12:08
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У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.

Про це сьогодні, 14 липня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання: до однієї години, — зазначили у компанії.

Загалом в Україні внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів станом на ранок були нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях. Крім того, негода повністю або частково знеструмила 72 населені пункти у трьох областях, повідомляє прес-служба «Укренерго».

В «Укренерго» зазначають, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причинами є:

  • хмарна погода у більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу споживання із загальної мережі;
  • зростання температури повітря, що спонукає споживачів користуватись кондиціонерами.

Источник: Ракурс


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