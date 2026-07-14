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Последствия российской атаки в Киеве, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали Киев — возникли пожары (ФОТО)

14 июл 2026, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 липня, знову атакували Київ.

Виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежа ліквідована;
  • у Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежа ліквідована. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

Жертв і постраждалих немає.

Наслідки російської атаки у Києві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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