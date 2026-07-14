Наслідки російської атаки у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214985-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-vynykly-pojeji-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 липня, знову атакували Київ.

Виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

у Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежа ліквідована;

у Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежа ліквідована. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

Жертв і постраждалих немає.