Російський удар по Київщині пошкодив майже 30 будинків. Фото: ДСНС

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Російський удар по Київщині призвів до пошкодження осель та автомобілів.

Унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих і поранених ще уточнюється. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що близько 11.30 ворог завдав удару по Київщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 з північного напрямку. Одну ракету ППО зуміла перехопити, але дві влучили в Бучанському районі на Київщині.

Також близько 11.45 РФ атакувала Одеську область двома протикорабельними ракетами «Онікс» з Криму. Однак ворожі ракети не досягли цілей.

Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що цивільний об'єкт, по якому 24 липня влучила РФ, не входить до сфери управління Сил оборони України.

Водночас слід наголосити, що, незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття, — цитує «Суспільне» заяву Генштабу.

Тим часом начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що російські ракети прилетіли по приватному спорткомплексу, а не полігону на Київщині. Тепер правоохоронці повинні дати оцінку діям організаторів заходу.

Також офіцер зауважив, що країна-агресор накопичила певну кількість ракет і найближчими днями українцям варто бути максимально уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ на полігон, де відбувалася виставка озброєння, загинули десятеро людей, ще близько 100 зазнали поранень різного ступеня важкості. Правоохоронці розслідують можливе неналежне виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу.