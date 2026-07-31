Шествие за диалог и реформы в Киеве, фото: «Укринформ»

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У центрі Києва проходить протестний марш за діалог та реформи у секторі безпеки та оборони.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Учасники маршу зібралися, аби пройти від пам’ятника Тарасу Шевченку до площі Івана Франка, яка розташована поряд з Офісом президента.

У парку Шевченка тисячі людей вшанували пам’ять полеглих українських захисників хвилиною мовчання та виконали Державний гімн України. Організатор акції — ветеран і громадський активіст, колишній бойовий медик батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитро Козятинський — виступаючи перед учасниками заходу наголосив, що ця хода — «за комунікацію, діалог та реформи, за те, щоб Україна змогла вийти набагато сильнішою з цієї ситуації».

Потім активісти вирушили до площі Івана Франка центральною вулицею Києва — Хрещатиком.

Активісти мають попередньо заготовлені «картонки» з різноманітними слоганами, а також скандують «Федоров!», «Русоріз!», «Розмови, а не промови!», «Стоїмо і будемо стояти!».

Також подібні акції сьогодні відбуваються у Львові та Дніпрі.

Джерело: «Укрінформ»