Последствия пожара в экосистеме Киевской области, фото: ГСЧС

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У Бучанському районі на Київщині під час пожежі в екосистемі загинув 61-річний чоловік.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, у Фастівському районі отримала опіки 70-річна жінка через займання трав’яного настилу.

Зазначається, що загалом за минулу добу в екосистемах України виникла 171 пожежа на площі понад 110 га, а з початку року зафіксовано майже 18,3 тис. таких пожеж на загальній площі понад 10,2 тис. га.