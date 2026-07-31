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Наслідки пожежі в екосистемі на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині внаслідок пожежі в екосистемі загинув чоловік (ФОТО)

31 лип 2026, 17:52
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У Бучанському районі на Київщині під час пожежі в екосистемі загинув 61-річний чоловік.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, у Фастівському районі отримала опіки 70-річна жінка через займання трав’яного настилу.

Зазначається, що загалом за минулу добу в екосистемах України виникла 171 пожежа на площі понад 110 га, а з початку року зафіксовано майже 18,3 тис. таких пожеж на загальній площі понад 10,2 тис. га.

Не ризикуйте власним життям і не створюйте небезпеку для інших. Якщо стали свідком пожежі — негайно телефонуйте за номером 101! — наголошують у ДСНС.

Наслідки пожежі в екосистемі на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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