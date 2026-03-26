Пожежа у Києві 26 березня, фото: ДСНС
Масштабна пожежа спалахнула у Києві через займання сміття (ФОТО)
У Голосіївському районі Києва сталося загоряння сміття на території одного з підприємств з частковим розповсюдженням на поруч розташовані складську та допоміжну будівлі.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба ДСНС Києва.
26 березня о 12.33 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Набережно-Корчуватська, — зазначили у відомстві.
Наразі площа пожежі складає близько 2000 кв. м.
Ліквідація пожежі триває. На місці працюють 83 вогнеборці та 24 одиниці техніки ДСНС.