Масштабна пожежа спалахнула у Голосіївському районі 26 березня, фото: ДСНС
У Києві ліквідували масштабну пожежу у Голосіївському районі (ФОТО, ВІДЕО)
У Києві ліквідували масштабну пожежу, яка сьогодні, 26 березня, спалахнула палахнула на території одного з підприємств у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.
Повідомлення про пожежу надійшло о 12.33:
- горіло сміття з частковим розповсюдженням на поруч розташовані складську та допоміжну будівлі;
- пожежу ліквідували о 16.00 на площі 2000 кв. м;
- жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.