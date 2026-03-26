  Новости
Масштабный пожар вспыхнул в Голосеевском районе 26 марта, фото: ГСЧС

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в Голосеевском районе (ФОТО, ВИДЕО)

26 мар 2026, 16:42
У Києві ліквідували масштабну пожежу, яка сьогодні, 26 березня, спалахнула палахнула на території одного з підприємств у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12.33:

  • горіло сміття з частковим розповсюдженням на поруч розташовані складську та допоміжну будівлі;
  • пожежу ліквідували о 16.00 на площі 2000 кв. м;
  • жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Масштабна пожежа спалахнула у Голосіївському районі 26 березня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


