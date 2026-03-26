Масштабний пожар вспыхнул в Голосеевском районе 26 марта, фото: ГСЧС

У Києві ліквідували масштабну пожежу, яка сьогодні, 26 березня, спалахнула палахнула на території одного з підприємств у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12.33:

горіло сміття з частковим розповсюдженням на поруч розташовані складську та допоміжну будівлі;

пожежу ліквідували о 16.00 на площі 2000 кв. м;

жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.