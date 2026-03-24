Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в екосистемах на Київщині, фото: ДСНС

Під час спалювання сухої трави загинув житель Київщини (ФОТО)

24 бер 2026, 15:35
На Київщині у місті Сквира Білоцерківського району, за попередньою інформацією, місцевий житель загинув під час спалювання сухої рослинності на приватній ділянці.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Полум’я швидко поширилося сухостоєм — чоловік упав у вогонь та отримав смертельні травми. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці, — розповіли у відомстві.

Загалом на Київщині за минулу добу виникло 43 пожежі, вогонь охопив понад 10 га території.

Загалом в екосистемах України з початку року вже виникло понад 3,5 тис. пожеж загальною площею більше ніж 93 тис. га.

Вогонь не вибачає необережності! Не забувайте про це! — наголошують у ДСНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів