Пожежа в екосистемах на Київщині, фото: ДСНС
На Київщині у місті Сквира Білоцерківського району, за попередньою інформацією, місцевий житель загинув під час спалювання сухої рослинності на приватній ділянці.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Полум’я швидко поширилося сухостоєм — чоловік упав у вогонь та отримав смертельні травми. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці, — розповіли у відомстві.
Загалом на Київщині за минулу добу виникло 43 пожежі, вогонь охопив понад 10 га території.
Загалом в екосистемах України з початку року вже виникло понад 3,5 тис. пожеж загальною площею більше ніж 93 тис. га.
Вогонь не вибачає необережності! Не забувайте про це! — наголошують у ДСНС.
Читайте також