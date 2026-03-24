Пожар в экосистемах Киевской области, фото: ГСЧС

На Київщині у місті Сквира Білоцерківського району, за попередньою інформацією, місцевий житель загинув під час спалювання сухої рослинності на приватній ділянці.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Полум’я швидко поширилося сухостоєм — чоловік упав у вогонь та отримав смертельні травми. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці, — розповіли у відомстві.

Загалом на Київщині за минулу добу виникло 43 пожежі, вогонь охопив понад 10 га території.

Загалом в екосистемах України з початку року вже виникло понад 3,5 тис. пожеж загальною площею більше ніж 93 тис. га.