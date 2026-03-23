На Львовщине из-за сжигания сухостоя сгорела «Тесла» (ФОТО)
У місті Яворів на Львівщині спалювання сухостою призвело до пожежі на приватному подвір’ї.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
Подія сталася вчора, 22 березня.
О 14.04 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на приватній території у м. Яворів на вул. Осипа Маковея, — розповіли у відомстві. — На відкритій території спалахнула суха трава. Через вітер та суху погоду вогонь миттєво поширився та перекинувся на частину кузова автомобіля «Tesla».
Зазначається, що власник намагався самотужки приборкати полум’я ще до приїзду вогнеборців, проте стихія виявилася сильнішою — вогонь швидко охопив металеві конструкції та залишки обшивки.
Пожежу було локалізовано о 14.18 та ліквідовано о 14.32.
Внаслідок події:
- люди не постраждали;
- вогонь знищив сухостій на площі 50 кв. м та кузов автівки.
Рятувальники вкотре закликають: не спалюйте суху рослинність! Кожне таке «контрольоване» багаття може за лічені секунди перетворитися на некеровану пожежу, яка нищить ваше майно, автівки та оселі, — наголошують у ДСНС.