Пожар во Львове, фото: Андрей Садовый

Мощный взрыв прогремел во Львове — загорелся автобус (ВИДЕО)

16 мар 2026, 22:46
У Львові сьогодні, 16 березня, ввечері пролунав потужний вибух.

Відповідні повідомлення спочатку з’явилися у соцмережах, згодом інформацію про вибух на своїй Фейсбук-сторінці підтвердив мер міста Андрій Садовий.

У Львові пролунав вибух. За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає. Деталі з’ясовуємо, — зазначив Садовий.

Також мер Львова опублікував відео з палаючим автобусом.

