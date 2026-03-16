  Новини
Ракурс
Пожежа у Львові, фото: Андрій Садовий

Потужний вибух пролунав у Львові — загорівся автобус (ВІДЕО)

16 бер 2026, 22:46
999

У Львові сьогодні, 16 березня, ввечері пролунав потужний вибух.

Відповідні повідомлення спочатку з’явилися у соцмережах, згодом інформацію про вибух на своїй Фейсбук-сторінці підтвердив мер міста Андрій Садовий.

У Львові пролунав вибух. За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає. Деталі з’ясовуємо, — зазначив Садовий.

Також мер Львова опублікував відео з палаючим автобусом.

