Військовий завод загорівся після атаки БпЛА в російському Мічурінську. Фото:

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Дрони завдали ударів по військовому заводу «Прогрес» у Мічуринську Тамбовської області РФ.

Вибухи в районі стратегічного підприємства прогриміли після опівночі, 3 червня. Місцеві мешканці підтвердили проліт безпілотників та пожежу на заводі. Наразі нічного не відомо про масштаби уражень, а місцева влада взагалі замовчує цю атаку. Про це пишуть російські Telegram-канали та моніторингові пабліки.

За інформацією OSINT-аналітиків, ударів зазнало підприємство «Мічуринський завод Прогрес», що спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем для армії РФ. Цей завод розташований за 350 км від українського кордону й перебуває під санкціями Києва з листопада 2025 року.

Нагадаємо, 3 червня внаслідок ударів БпЛА в Санкт-Петербурзі загорівся найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Російської Федерації — АТ «Петербурзький нафтовий термінал». У місті прогриміла велика кількість вибухів та виникла безліч пожеж. Сьогодні там починається Петербурзький міжнародний економічний форум, куди мають прибути іноземні бізнесмени.